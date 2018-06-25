القائد العام يستقبل وفدا من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة السعودية الشقيقة‎ المنامة في 25 يونيو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم، وفداً من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة اللواء الركن علي بن عبد الله القحطاني قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع.

وخلال اللقاء، رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوفد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً معاليه على متانة هذه العلاقات الأخوية وازدهارها الدائم، والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على تطويرها في كافة المجالات ومنها المجال العسكري. وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، والعميد الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري، وعدد من ضباط قوة دفاع البحرين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1038 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/06/25 - 02 : 02 PM