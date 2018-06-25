منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الدول المانحة الوفاء بتعهداتها للأونروا وتحذر من خطورة الوضع رام الله في 25 يونيو/ بنا / طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الدول المانحة والممولة الوفاء بتعهداتها ورفع سقف تبرعاتها المالية لميزانية وكالة الغوث الدولية لسد العجز المالي في ميزانيتها وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وذلك تزامنا مع اجتماع كبار الدول المانحة لوكالة الغوث في نيويورك اليوم.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، في بيان صحفي، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، من إخفاق الدول المانحة من معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث.



وقال هولي ان ذلك قد يدفع بالمنطقة لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار، سيكون من الصعب ضبطها او السيطرة عليها، لافتا الى ان المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أية لحظة مع استمرار تدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها الى اكثر من 75 % .



وأوضح، أن تفاقم الازمة المالية للوكالة ووصول العجز في ميزانيتها الى 256 مليون دولار ونفاذ ميزانيتها مع نهاية شهر يوليو القادم يعتبر مؤشرا خطيرا على خطورة الوضع الذي تمر به وكالة الغوث كمؤسسة دولية ترعى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل اساسي على خدماتها.





خ.س



بنا 0915 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/25 - 23 : 12 PM