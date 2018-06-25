المرصد : عشرات الغارات على ريف درعا وسط حركة نزوح درعا في 25 يونيو/ بنا / أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن قوات نظام الاسد شنت عشرات الغارات على ريف درعا قرب الحدود مع الأردن، وسط حركة نزوح هربا من مواقع القصف.



وذكر المرصد أن القصف الجوي على القطاع الشرقي من ريف درعا يتواصل، حيث شنت طائرات حربية أكثر من 34 غارة استهدفت خلالها أماكن في عدة بلدات وقرى.



ورصد المرصد عملية تصعيد جديدة طالت قطاعا آخر من محافظة درعا، إذ استهدفت القوات بعد منتصف ليل أمس بأكثر من 55 صاروخا يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أماكن سيطرة الفصائل بمدينة درعا وأطرافها الغربية.



كما واصلت الفصائل من جانبها استهداف مناطق سيطرة القوات الحكومية بالمدينة ، وذلك وسط حركة نزوح من أبناء ريف درعا الشرقي، نحو مناطق بعيدة عن جبهات القتال ومواقع القصف.



وتعتبر درعا واحدة من آخر المناطق الباقية تحت سيطرة فصائل المعارضة في سورية.





خ.س



بنا 0824 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/25 - 40 : 11 AM