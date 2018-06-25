عصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى القدس في 25 يونيو/ بنا / جددت عصابات المستوطنين، صباح اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة مرورا من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول الى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.



كما أوقفت قوات الاحتلال، مزارعا داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.





خ.س



بنا 0814 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/25 - 18 : 11 AM