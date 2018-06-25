بلدية الشمالية تشدد العقوبات ضد المخالفين لقانون الاعلانات المنامة في 25 يونيو / بنا / أكدت مديرة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة استمرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة للقانون من مختلف مناطق الشمالية، وأشارت إلى أن البلدية أزالت خلال الشهر الحالي نحو 74 إعلانا مخالفا من سلماباد وعالي وجبلة حبشي والدراز، ولفتت إلى أن الحملة مستمرة وستشمل بقية المناطق حسب الخطة.

وشددت الفضالة على أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للشمالية من التلوث البصري والإعلانات المخالفة، وأوضحت أن البلدية بصدد حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، بالتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.



ودعت الفضالة كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، ودعتهم إلى استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى المرخصة قانونيا للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.



وأشارت مديرة الخدمات الفنية إلى المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم الإعلانات والتي نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له".



كما لفتت إلى أن المادة ٧ اشترطت "أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية".



وفي هذا الإطار دعت بلدية المنطقة الشمالية كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلدية ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، معربةً عن استعدادها استقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية عبر نظام الإعلانات.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0808 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/25 - 12 : 11 AM