انخفاض نسبة أمراض الدم الوراثية بالمملكة بعد 14 عاماً من إلزامية الفحص قبل الزواج المنامة في 25 يونيو / بنا / افتتحت الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة منال العلوي، يوم أمس، ورشة عمل "تدشين الدليل الإرشادي للفحص ما قبل الزواج" في الرعاية الأولية بحضور عدد من المعنيين من رؤساء الأقسام وأطباء وممرضات الرعاية الصحية الاولية في جمعية الأطباء البحرينية .

وفي مستهل الافتتاح، ألقت العلوي كلمة عبرت من خلالها عن شكرها الجزيل لجميع القائمين على تحديث الدليل الإرشادي للفحص الطبي قبل الزواج، والذي يتضمن فحوصاً إلزامية للمقبلين على الزواج من مواطنين ومقيمين ويشمل أهم أمراض فقر الدم الوراثية كالبيتا ثلاسيميا والانيميا المنجلية واختلافات الهيموجلوبين الأخرى بالإضافة للأمراض المعدية والتي تشكل خطراً على الطرف الآخر والأبناء.



وأشارت العلوي في كلمتها إلى التزام الوزارة بتطبيق المعايير العالمية لمجتمع البحرين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبأعلى المعايير الدولية لتقليل الآثار السلبية والأضرار على الفرد والمجتمع لتحقيق الأهداف الوقائية والإنمائية التي تنسجم مع تطلعات منظمة الصحة العالمية، حيث تم إدخال خدمة المشورة الزوجية لدى الباحثة الاجتماعية المتخصصة في المركز الصحي في أكتوبر 2010 وهي خطوة مهمة للتقدم وتحقيق التكامل والشمولية في تقديم الرعاية الصحية وتحقيق الاستقرار النفسي للأسر المستجدة على المدى البعيد.



وأوضحت أن وزارة الصحة تتابع سير الدليل الإرشادي للفحص الطبي قبل الزواج وتحديثه ليتناسب مع التطور العلمي والعملي من خلال المراكز الصحية الخاصة بالرعاية الأولية لتنفيذ خدمة الفحص ما قبل الزواج. وأكدت أن 14 عاماً من إلزامية الفحص قبل الزواج ساعدت في تقليل نسبة أمراض الدم الوراثية بالمملكة.



وتضمن برنامج الورشة كلمة لرئيسة قسم رعاية الطفولة والأمومة بالرعاية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة منى المهيري، حيث أشارت إلى أن البرنامج يقدم خدمات وقائية للمقبلين على الزواج للحد من الأمراض المرتبطة به بالاستناد إلى النتائج التي حققها البرنامج منذ انطلاقته عام 2004م وقياس مؤشرات أدائه والتحديث حسب المستجدات العالمية شارحة الدليل واجراءات العمل المحدثة المبنية على أحدث البراهين الطبية في مجال الأمراض الوراثية لافتة إلى مراعاة السرية التامة وعدم مناقشة نتائج الفحوصات إلا مع أصحاب العلاقة.



هذا وقد تخلل ورشة العمل تكريما لفريق إعداد الدليل الإرشادي وفريق المراجعة للدليل من أطباء الرعاية الثانوية والصحة العامة.





















أ.ا.ش/خ.س



بنا 0748 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/25 - 53 : 10 AM