بلدية المحرق تنفذ حملة لإزالة إشغالات الطريق العام في السوق القديمة بمجمع 211 المنامة في 25 يونيو / بنا / نفذت بلدية المحرق حملات تفتيشية واسعة شملت إشغالات الطريق العام للمحال التجارية المخالفة الموجودة في سوق المحرق القديمة بمجمع (211)، يوم أمس.



وذكرت البلدية أن هذه الحملات التي تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة تأتي لتطبيق القانون والحد من مخالفات المحال التجارية التي تقوم بعرض وتخزين البضائع خارج محالها في الطريق العام، مما يتسبب بأضرار كثيرة ، منها حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية بالإضافة إلى الازدحام الذي يسببه المشترون في بعض الأحيان وتشويه المنظر الجمالي العام للمنطقة.



كما أشارت البلدية إلى أن المواد المعروضة في الطريق العام تكون أكثر عرضة للتلف وفقد قيمتها الغذائية نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة لقوانين الصحة العامة وبالأخص فيما يتعلق بالمواد الغذائية، الامر الذي يتطلب من جميع المواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر من هذه الفئة المخالفة وعدم التعامل معها.



ودعت بلدية المحرق المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن البلدية مستمرة في حملاتها التفتيشية لإزالة مخالفات إشغال الطريق العام حيث ستقوم بتحرير مخالفة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من يتم ضبطه مخالفاً استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة وكل من يخالف أحكام القانون المذكور.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0741 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/25 - 46 : 10 AM