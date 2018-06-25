الاحتلال الإسرائيلي يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب بيت لحم بيت لحم في 25 يونيو/ بنا / استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية مراح رباح، جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم ثوابتة، وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة على منزله، واستولت على التسجيلات الخاصة بها، بحجة وقوع إطلاق نار من تلك المنطقة باتجاه مستوطنة "مجدال عوز" الجاثمة على أراضي المواطنين.



و.ش



بنا 0550 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/06/25 - 10 : 09 AM