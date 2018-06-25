حرس السواحل الليبي يعلن إنقاذ 361 مهاجراً غير شرعي طرابلس في 25 يونيو/ بنا / أعلن حرس السواحل الليبي الليلة الماضية عن إنقاذ 361 مهاجراً غير شرعي بينهم 88 امرأة و 44 طفلاً من جنسيات أفريقية.

وقال مكتب الإعلان بالبحرية الليبية انه تم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 33 ميلاً بحريا شمال مدينة الخُمس الواقعة نحو 117 كيلومترا شرق طرابلس.

وأشار المكتب إلى نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال الخُمس وتسليمهم لمركز الإيواء بالمدينة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وطبية.









و.ش



بنا 0542 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/25 - 07 : 09 AM