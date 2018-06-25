أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 52.55 بالمئة انقرة في 25 يونيو/ بنا / أظهرت النتائج الأولية وغير الرسمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمئة من الأصوات (190 مقعد)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمئة (67 معقد برلماني).



وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.



وقال الرئيس التركي بعد اعلان فوزه الانتخابات مخاطبًا شعبه "بفضل الثقة التي منحتمونا إياها عبر صناديق الاقتراع سنبلغ سويًا بإذن الله أهدافنا لعام 2023".



وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.







و.ش



بنا 0529 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/25 - 37 : 08 AM