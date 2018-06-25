قتلى وجرحى من الشرطة والحشد العشائري في هجوم لداعش شرقي سامراء بغداد في 25 يونيو/ بنا / قتل واصيب سبعة من رجال الشرطة والحشد العشائري في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" شرقي سامراء شمال بغداد.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت بعد منتصف الليلة الماضية عددا من نقاط الحراسة التابعة للشرطة والحشد العشائري في منطقة مطيبيجه شرقي سامراء وجرت اشتباكات بين الطرفين بمختلف انواع الاسلحة المتوسطة والخفيفة ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 6 آخرين بجروح".



وما تزال المناطق المحيطة بمدينة سامراء تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش المسيطرة على منطقة مطيبيجة التي تقع بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك وتتميز بوعورتها وكثافة الغطاء النباتي البري فيها على الرغم من اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.



و.ش



بنا 0502 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/06/25 - 25 : 08 AM