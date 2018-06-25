مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 25 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/جلالة الملك: مد جسور التواصل مع كافة الثقافات والشعوب.

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

/سمو رئيس الوزراء: تصورات جديدة وصيغة توافقية لقانون التقاعد.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

/سمو ولي العهد: لحظة مهمة لإبراز هوية البحرين الثقافية والتاريخية.

/الأميرة سبيكة: اكتساب المرأة البحرينية المبكر لحقوقها الثقافية والتعليمية أحد أهم مقومات الوطنية.

/قائد الحرس الملكي يستقبل عددا من مسؤولي الحرس ممن أكملوا الدراسات العليا.

/الشورى يوافق على منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والثقافية والرياضية.

/وزير الداخلية يستعرض مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية.

/وزير الكهرباء يفتتح البرنامج التدريبي الثاني لأنظمة تركيب الطاقة الشمسية.

/الخارجية تدين تفجير التجمع الانتخابي في زيمبابوي.

/بنك البحرين للتنمية: اكتمال الاكتتاب المالي بـ "صندوق الصناديق".

/جمعيات الصيادين البحرينية تتوافق مع مرافق النواب على قانون الصيد.

/عبور 190 سيارة تقودها بحرينيات وسعوديات الجسر.

/البحرين الاولى خليجيا في نمو تدفقات الاستثمار الاجنبي.

/اليونسكو تفتح باب الترشح لجائزة «اليونسكو- الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا التعليم».

/وقف تراخيص 4 منشآت سياحية لمخالفتها القوانين.

/أردوغان يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

/اعتراض صاروخين حوثيين فوق الرياض.

/120 الف متقدمة للحصول على رخصة قيادة في السعودية.

/قوات سوريا الديمقراطية تعلن «حالة الطوارئ» في الرقة تحسبا لهجمات داعش.

/كوشنر ينتقد عباس ويعلن خطة السلام الأمريكية قريبا.

/ظريف: «فشل» الاتفاق النووي سيكون «خطيرا جدا» على إيران.

/الأمير وليام يصل إلى الأردن في بداية جولة تاريخية في الشرق الأوسط.







و.ش



بنا 0457 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/06/25 - 05 : 08 AM