مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/25 - 05 : 08 AM
المنامة في 25 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك: مد جسور التواصل مع كافة الثقافات والشعوب.
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
/سمو رئيس الوزراء: تصورات جديدة وصيغة توافقية لقانون التقاعد.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
/سمو ولي العهد: لحظة مهمة لإبراز هوية البحرين الثقافية والتاريخية.
/الأميرة سبيكة: اكتساب المرأة البحرينية المبكر لحقوقها الثقافية والتعليمية أحد أهم مقومات الوطنية.
/قائد الحرس الملكي يستقبل عددا من مسؤولي الحرس ممن أكملوا الدراسات العليا.
/الشورى يوافق على منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والثقافية والرياضية.
/وزير الداخلية يستعرض مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية.
/وزير الكهرباء يفتتح البرنامج التدريبي الثاني لأنظمة تركيب الطاقة الشمسية.
/الخارجية تدين تفجير التجمع الانتخابي في زيمبابوي.
/بنك البحرين للتنمية: اكتمال الاكتتاب المالي بـ "صندوق الصناديق".
/جمعيات الصيادين البحرينية تتوافق مع مرافق النواب على قانون الصيد.
/عبور 190 سيارة تقودها بحرينيات وسعوديات الجسر.
/البحرين الاولى خليجيا في نمو تدفقات الاستثمار الاجنبي.
/اليونسكو تفتح باب الترشح لجائزة «اليونسكو- الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا التعليم».
/وقف تراخيص 4 منشآت سياحية لمخالفتها القوانين.
/أردوغان يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.
/اعتراض صاروخين حوثيين فوق الرياض.
/120 الف متقدمة للحصول على رخصة قيادة في السعودية.
/قوات سوريا الديمقراطية تعلن «حالة الطوارئ» في الرقة تحسبا لهجمات داعش.
/كوشنر ينتقد عباس ويعلن خطة السلام الأمريكية قريبا.
/ظريف: «فشل» الاتفاق النووي سيكون «خطيرا جدا» على إيران.
/الأمير وليام يصل إلى الأردن في بداية جولة تاريخية في الشرق الأوسط.
و.ش
بنا 0457 جمت 25/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/25 - 05 : 08 AM