الطقس في مملكة البحرين اليوم: حار خلال النهار المنامة في 25 يونيو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسناً، ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية .. والصغرى 29 مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 70 % .. والصغرى 15 %.







م.ح.



بنا 0417 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/06/25 - 04 : 08 AM