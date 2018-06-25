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الطقس في مملكة البحرين اليوم: حار خلال النهار
2018/06/25 - 04 : 08 AM
المنامة في 25 يونيو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسناً، ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية .. والصغرى 29 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 % .. والصغرى 15 %.



م.ح.

بنا 0417 جمت 25/06/2018


عدد القراءات : 82         اخر تحديث : 2018/06/25 - 04 : 08 AM
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