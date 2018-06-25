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مقتل 86 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا
2018/06/25 - 03 : 08 AM
أبوجا في 25 يونيو/ بنا / قُتل 86 شخصا في هجوم شنه رعاة ماشية مسلحين على ست قرى في وسط نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام نيجيرية أن ستة أشخاص آخرين اصيبوا وتم تدمير 50 منزلاً خلال الهجمات التي وقعت في منطقة جشيش بولاية بلاتو، وفقا للشرطة المحلية.

وأعرب الرئيس النيجيري محمدو بوهاري عن ادانته وأسفه لهذا الهجوم وصرح بأنه لن يستريح حتى يتم تقديم جميع القتلة والعناصر الإجرامية والمسؤولين عنهم إلى العدالة.

وقال حاكم الولاية سيمون لالونج إن حظرا للتجوال تم إعلانه وتطبيقه في المنطقة. كما زار القرى المتضررة ودعا إلى الهدوء فيما تحقق الحكومة في الهجوم.



م.ح.

بنا 0356 جمت 25/06/2018


عدد القراءات : 39         اخر تحديث : 2018/06/25 - 03 : 08 AM
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