مسؤول دفاعي أميركي: سنقدم لكوريا الشمالية جدولا زمنيا بمطالب محددة واشنطن في 25 يونيو/ بنا / كشف مسؤول دفاعي أميركي رفيع أن الولايات المتحدة ستقدم لكوريا الشمالية جدولا زمنيا به "مطالب محددة"، وذلك في اختبار لتنفيذ بيونغ يانغ لتعهداتها في القمة التاريخية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو.



ونقلت اذاعة "سوا" اليوم عن المصدر المسئول قوله أن الجدول الزمني سيكون سريعا بما يكفي لمعرفة مدى التزام بيونغ يانغ، مضيفا "سنعرف قريبا ما إذا كانوا سيعملون بحسن نية أم لا".



وأضاف: "ستكون هناك مطالب محددة وسيكون هناك جدول زمني محدد عندما نقدم للكوريين الشماليين مفهومنا" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة.



وكان كيم قد تعهد خلال القمة بالتخلي عن السلاح النووي، فيما قال ترامب إنه سيوقف التدريبات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة.



وقبل أيام، أكد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي تعليق المناورات المشتركة التي كانت مقررة بين الجانبين في أغسطس القادم.



وتوجت القمة التاريخية بتوقيع وثيقة مشتركة ستكون أساسا للعلاقات المستقبلية بين واشنطن وبيونغ يانغ. وجاء في تلك الوثيقة: "تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية نحو إقامة نظام سلام طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية... التأكيد على التزام كوريا الشمالية بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".







م.ح.



بنا 0307 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/25 - 39 : 06 AM