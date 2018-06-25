الرئيس الأمريكي يدعو الى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلاده واشنطن في 25 يونيو/ بنا / دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلاده بشكل فوري.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله على تويتر "إن الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية "يجب إعادتهم على الفور من حيث أتوا ومن دون أي إجراءات قضائية".



وأضاف قائلا "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا، وعندما يأتي شخص ما، علينا إعادته من حيث أتى على الفور من دون قضاة أو قضايا في المحاكم".



وتابع أن "نظام الهجرة الحالي هو عبارة عن استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام".



وكتب أيضا أن سياسة الهجرة الأميركية الحالية غير عادلة بالنسبة للأفراد الذين اتبعوا الطرق القانونية ولا يزالون ينتظرون منذ سنين، مضيفا أن الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الاستحقاق- نحتاج إلى أشخاص سيساعدون في جعل أميركا عظيمة مجددا".



وجدير بالذكر أن القانون الأميركي يسمح بالترحيل السريع للمهاجر إذا ألقي القبض عليه في نطاق 160 كيلومترا من الحدود وخلال أقل من 14 يوما من دخوله البلاد، أما طالبو اللجوء فيتعين منحهم فرصة لسماع مبررات طلبهم.







م.ح.



بنا 0043 جمت 25/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/25 - 52 : 03 AM