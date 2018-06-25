الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه الرياض الرياض في 25 يونيو/ بنا / اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.







ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء اليوم إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه الأراضي السعودية، موضحاً أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة الرياض، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد.



وأضاف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.





م.ح.



بنا 2131 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/25 - 36 : 12 AM