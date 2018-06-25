هيئة كبار العلماء السعودية تؤكد أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة جاء بناء على ما ارتأه ولاة الأمر من المصالح الراجحة جدة في 24 يونيو / بنا / أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن ولاة الأمر اتخذوا قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ بناء على ما رأوه من المصالح الراجحة في هذا الموضوع، وبعد أن أخذوا برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أفادوا بأن الأصل الإباحة.





ونقلت وكالة الانباء السعودية تغريدة للامانة أوصت فيها الجميع بتقوى الله، ثم التقيد بالأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن الدولة سنت من الأنظمة ما يكفل المحافظة على القيم الإسلامية التي تميز بها الشعب السعودي الكريم الوفي لدينه وقيادته ووطنه.

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قد أصدرت بياناً سابقاً نوهت فيه بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وقالت: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم .





ع ذ



بنا 2045 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/24 - 55 : 11 PM