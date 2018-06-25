سمو رئيس الوزراء يهنئ الرئيس رجب طيب اردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية المنامة في 24 يونيو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ، ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة والمزيد من التطور والإزدهار للشعب التركي الصديق مثمنا العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.









م.ف.ق/ع ذ



بنا 2040 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/24 - 58 : 11 PM