سمو ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المنامة في 24 يونيو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التركية .







وأعرب سموه في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد، وتحقيق مزيد من النماء و التطور للشعب التركي الصديق، منوها بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تقدم وتطور على جميع الاصعدة .







م.ف.ق/ع ذ



بنا 2030 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/24 - 35 : 11 PM