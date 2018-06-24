جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية المنامة في 24 يونيو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية؛ عبر جلالته فيها عن تهانيه الخالصة وتمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لتحقيق طموحات و تطلعات الشعب التركي الصديق وآماله في مزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالة الملك المفدى بعمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تتميز به من اضطراد ونماء في المجالات المختلفة .







ن.ع/ع ذ



بنا 2021 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/24 - 29 : 11 PM