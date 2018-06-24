هيئة جودة التعليم والتدريب تقيم حفلها السنوي بمناسبة انتهاء العام الأكاديمي 2017-2018 المنامة في 24 يونيو / بنا / نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب اليوم، الحفل السنوي لمنتسبيها؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة خلال العام الأكاديمي 2017-2018.



ويأتي هذا الحفل السنوي بالتزامن مع احتفالات الهيئة بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها، وتكريمًا وتقديرًا لمنتسبيها لما قدموه من العطاء والإنجازات التي حققتها منذ تدشينها في إطار مبادرات إصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وبهذه المناسبة هنَّأ وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعادة المهندس كمال بن أحمد الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي، وجميع منتسبي وموظفي الهيئة على جهودهم وإخلاصهم في المساهمة بالنهوض بمنظومة التعليم والتدريب في مختلف قطاعاتها ومراحلها، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق رؤيتها في "أن نكون روادًا وشركاء في تطوير نظام تعليمي وتدريبي عالٍ وذي جودة مستدامة تنافس المستويات العالمية"؛ لتخدم بذلك مبادرة إصلاح التعليم والتدريب المنبثقة عن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وفي سياق ذلك قال نائب رئيس مجلس الإدارة، وزير المواصلات والاتصالات، سعادة المهندس كمال بن أحمد: " لا شك أن هيئة جودة التعليم والتدريب قد سعت منذ تأسيسها إلى غرس مفهوم وثقافة الجودة المستدامة في المجتمع؛ ليكون هدفها النهوض بمستوى التعليم في مملكة البحرين. وعليه، فإننا نقف صفًّا واحدًا لتحقيق تلك الأهداف السامية ".



وذكر سعادته أنه منذ انطلاق هيئة جودة التعليم والتدريب، وهي تسعى بكل جدية لأن تكون رافدًا ومعاونًا رئيسًا لمشروع تطوير التعليم والتدريب، تقوم بدورها في تنفيذ المراجعات التقييمية للمدارس، والمعاهد، والجامعات، وتقدم المعلومات، والإحصائيات، والبيانات، والنتائج، بكل شفافية؛ بهدف تطوير التعليم والتدريب؛ إذ عملت – ولا تزال تعمل - وعلى مدار العشر سنوات الماضية على نشر مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب، وفق أسس منهجية، عززها الشركاء الدوليون منذ البدايات، وما لبثت أن استكملت حلقات نجاحها كفاءات بحرينية مؤهلة يحدوها روح التحدي والإنجاز؛ لتخطو بالبحرين خطىً واثقة، واضعة نصب عينها تحقيق نجاحات سباقة في ميدان جودة التعليم والتدريب محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: "في هذا الاحتفال السنوي بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2017/2018، فإنه يسعدنا في الهيئة تجديد هذا العهد معكم، وفاءً وحبًّا للوطن، وعلى الإخلاص والولاء له دائما نلتقي.. إنني، ومن خلال هذا الحفل الطيب أرفع أسمى آيات شكري وامتناني لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ، على الدعم المتواصل لجهود الهيئة، كما نتقدم جميعًا بخالص شكرنا لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، على متابعته الحثيثة والمتواصلة لإنجاح هذا المشروع الوطني، والشكر موصول لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجميع موظفي ومنتسبي هيئة جودة التعليم والتدريب على ما بذلوه من جهود مخلصة طوال العام المنصرم، والتي تعكس جهودهم وإخلاصهم ودأبهم على تجسيد نوعية واحترافية الأداء.



هذا، وقد أكدت الدكتورة المضحكي في سياق كلمتها: "إنني هنا أشير إلى ما ذكره سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من أنَّ "التعليم وجودته سيظلان دائمًا في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة وبرنامج عملها لما له من أثر مهم في تقدم ونهضة الأمم وتأمين مستقبلها". وإنه لشرف كبير لنا أن تؤدي الهيئة تلك الأمانة بما أوتيت من قوة.



وتطرقت د. المضحكي خلال حديثها إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام السابقة بشكل عام، والعام الأكاديمي 2017-2018، بشكل خاص، كما اشتمل الحفل على تكريم الموظفين الحاصلين على شهادة المراجع المعتمد، بالإضافة إلى تكريم رؤساء اللجان.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1852 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/24 - 00 : 10 PM