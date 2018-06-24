سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية المنامة في 24 يونيو/ بنا / لدى استقبال سموه لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، أكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ان المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد اصبحت موئلا للعرب والمسلمين ومجدا لهم لدورها وثقلها المحوري اقليميا وعالميا واهميتها اسلاميا وسياسيا واقتصاديا، فهي قارة بمساحتها ودولة عظمى بتأثيرها وعريقة بتاريخها الذي تحكيه الدرعية والرياض ويحكيه كل شبر في المملكة، مشيدا سموه بمواقف خادم الحرمين الشريفين اسلاميا وعربيا والتي ستظل راسخة بالوجدان ومحفورة في القلوب ومضيئة في تاريخ العرب والمسلمين. فيما اشار صاحب السمو الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى أن للبحرين في قلب خادم الحرمين الشريفين مكانة ومحبة كبيرتين، ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مكانة خاصة لمواقف سموه ومشاعره تجاه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.







وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل مساء اليوم بقصر سموه في الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تستضيفه مملكة البحرين.



واشاد سموه بعمق الروابط والعلاقات الاخوية الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتمتع به من خصوصية وامتداد تاريخي متجذر يقوم على الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما وما يربطهما من وشائج القربى ووحدة الهدف والمصير المشترك والتي تزداد صلابة بمرور الزمن.



وأكد سموه اهمية مثل هذه الفعاليات الدولية في تعريف العالم بمخزون الحضارة والتاريخ الذي تمتع به المنطقة على مر العصور، مشيرا سموه الى ضرورة الحفاظ على الارث الحضاري والتاريخي الذي تزخر به دول المنطقة، وترسيخ دوره في تعزيز الهوية الثقافية لشعوبها من خلال ربط الاجيال بتراثها الاصيل، وإبراز ما اسهمت به من ادوار تنويرية في تطور الحضارة الانسانية.



ونوه سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من تطورات في كافة القطاعات، متمنيا سموه للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والرخاء.



واكد سموه أن السعودية منارة للحضارة وذات تاريخ عريق وارث حضاري شاهد على مراحل تطورها وقدرتها على قيادة الامتين العربية والاسلامية.

وشدد سموه على ضرورة الاعتناء بالمواقع التراثية والتاريخية وتنمية كافة القطاعات المرتبطة به كالسياحة الثقافية باعتبارها رافد مهم للتنمية الاقتصادية.

من جانبه اعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات السعودية البحرينية، وما يخص به سموه السعودية قيادة وشعباً من محبة خالصة.

واشاد سموه باحتضان البحرين لاجتماع لجنة التراث العالمي تأكيدا على ما تحظى به من مكانة عالمية رفيعة وما تتمتع به من خبرات متقدمة في مجال حفظ التراث العالمي .







ن.ع/ع ذ



بنا 1649 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/24 - 53 : 07 PM