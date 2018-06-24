المغرب يستضيف المؤتمر الدولي حول القدس الرباط في 24 يونيو / بنا / تستضيف العاصمة المغربية "الرباط"، في الفترة من 26 الى 28 يونيو الحالي، المؤتمر الدولي حول القدس، تحت عنوان "القضية الفلسطينية بعد 50 عاما من الاحتلال و25 عاما على اتفاقات أوسلو"، بتنظيم من اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.





وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، ان المشاركين في المؤتمر سيقيمون مسار "أوسلو" واستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ان المؤتمر ينعقد "في سياق ظرفية دولية وإقليمية معقدة أثرت بشكل كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة منذ توقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".



وقال البيان ان "اختيار المغرب كأول بلد عربي يحتضن مؤتمرا دوليا حول القدس يعكس الثقة والتقدير اللتين يكنهما المجتمع الدولي للدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في نصرة القضية الفلسطينية والمبادرات الملموسة التي يقوم بها جلالته على أرض الواقع للدفاع عن القدس ودعم صمود المقدسيين"، مشيرا الى أن "اختيار المغرب هو تكريس لدور المغرب في قضايا الشرق الأوسط والمتسم بالمسؤولة والالتزام بالشرعية الدولية".



وأوضح البيان ان المؤتمر مناسبة "يجدد فيها المغرب موقفه الثابت والموصول للحفاظ على مبدأ حل الدولتين باعتباره خيارا استراتيجيا، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية".



وجدد البيان تأكيد الموقف الثابت للمملكة المغربية من قضية القدس والمتمثل في رفض أية إجراءات أحادية تطال المدينة المقدسة واعتبار تلك الإجراءات غير قانونية وباطلة الأثر، على اعتبار أن القدس ارض محتلة مشمولة بمجموعة من القرارات الدولية.



ع ع



بنا 1618 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/24 - 27 : 07 PM