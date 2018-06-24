رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني يكرم سيد عبدالقادر بمناسبة انتهاء عمله المنامة في 24 يونيو/ بنا / قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة أن الصحافة البحرينية الوطنية تشكل رافداً هاماً من روافد الاصلاح والتنمية، مؤكدا أن حرية الصحافة تعد ركناً جوهرياً من أركان المشروع الاصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



جاء ذلك خلال تكريم المستشار نواف حمزة للصحفي سيد عبدالقادر بمناسبة انتهاء عمله في الصحافة البحرينية حيث عمل في صحيفة أخبار الخليج.



وأشاد المستشار نواف حمزة بجهود سيد عبدالقادر، لافتاً إلى أنه عمل بإخلاص وتفاني خلال فترة عمله وهو ما انعكس من خلال دوره البناء في إبراز القضايا المختلفة في المجتمع، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.



حضر اللقاء نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار الدكتور محمد مجبل، والمستشار المساعد أحمد المدوب.



ن.ع/ع ع



بنا 1445 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/24 - 50 : 05 PM