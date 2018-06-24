السعودية تعلن غدا عن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني "مسام" الرياض في 24 يونيو / بنا / قالت المملكة العربية السعودية انها ستعلن يوم غد الاثنين عن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني "مسام" ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والأممية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة سيعلن خلال الحفل غداً عن تفاصيل المشروع وأهدافه وأهميته للإنسانية بشكل عام والإنسان اليمني بشكل خاص.



وقالت الوكالة ان المشروع يأتي انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.



وأوضحت ان الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقضايا الإنسانية في أرجاء العالم يأتي انطلاقاً من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.



ع ع



بنا 1258 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/24 - 04 : 04 PM