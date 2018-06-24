وزيرة الصحة تؤكد أهمية استمرار التعاون بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي المنامة في 24 يونيو / بنا / ترأست وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح صباح اليوم، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية بحضور الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة، وذلك للاطلاع على أبرز الجهود والإنجازات المتحققة، والتي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الرسمية والمدنية.



وفي بداية اللقاء، رحبت الصالح بالحضور من أعضاء اللجنة الوطنية متمنيةً لجميع الاعضاء التوفيق والنجاح في كافة الجهود التي يبذلونها من أجل مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، مشيرة إلى أن جميع الخطط والبرامج التي تقدمها اللجنة الوطنية هي محل اهتمام ومتابعة من جانب الحكومة الرشيدة في المملكة، مؤكدةً على التوجيهات المستمرة لوزارة الصحة بأهمية مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والعمل على التعاون والتواصل مع كافة المنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالأمراض المزمنة غير السارية وطرق مكافحتها.



وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق ومتابعة التوصيات والتي تعني بالمواضيع الصحية المختلفة مثل البرامج المشتركة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والبرنامج الصيفي (حقيبة أنماط الحياة الصحية)، وقرارات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، وعرض معدلات الإصابة بمرض السرطان في مملكة البحرين 1998 – 2016م، كذلك تم التطرق إلى موضوع توثيق وإعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.



وقدم الحضور عروضاً مختلفة بشأن متابعات بعض البرامج والمشاريع مثل مشروع القرار الوزاري بشأن تقليل ملح الطعام في منتجات المخابز الشعبية والآلية، وقرار حظر الإعلان والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وخطة عمل لاستراتيجية خفض استخدامات الدهون المتحولة والمشبعة في الصناعات الغذائية في مملكة البحرين، إضافة إلى عرض مقترح لخطة عمل تثقيفية للتوعية بأضرار الدهون المشبعة والمتحولة.



كما تم استعراض مستجدات المسح الصحي العالمي، والاستراتيجية الوطنية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني، ووضع استراتيجية لمكافحة سمنة الاطفال تتضمن خطة القضاء على سمنة الاطفال من برامج واجتماعات تنظيمية مع المعنيين.



وتم مناقشة توصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الأمراض غير السارية، وكذلك برنامج أجيال سليمة، والأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة والخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السكري.



وفي ختام اللقاء، أثنت الصالح على جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة، مؤكدة أهمية التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، وتسليط الضوء على البرامج التي يتم تنفيذها إعلامياً، وذلك من أجل اطلاع كافة المواطنين على الخدمات التي توفرها وزارة الصحة وضرورة الاستفادة منها.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1251 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/24 - 56 : 03 PM