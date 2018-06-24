في اللقاء السنوي لإدارة الأوقاف الجعفرية: آل عصفور ينوه بجهود سمو الشيخ عبدالله بن خالد في خدمة وطنه وأمته المنامة في 24 يونيو / بنا / أكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور أن الإدارة استكملت تصوراتها ودراستها بشأن تطوير الهيكل الإداري بالتزامن مع التطور والتوسع في عمليات الإدارة، وقد رفعت مشروعاً متكاملاً يلبي كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية إلى الجهات المعنية ومن شأن الموافقة عليه إحداث تقدم تاريخي في عمل الأوقاف سينعكس إيجاباً في تطوير العمل الوقفي.

وأعرب آل عصفور عن عميق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهم ودعمهم المستمر لتطوير إدارة الأوقاف الجعفرية ومشاريعها وخدماتها على النحو الذي يصبو إليه الجميع.



ونوه رئيس الأوقاف الجعفرية بجهود سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في خدمة وطنه وأمته، وبعمله المتواصل مع إدارتي الأوقاف وسعيه المباشر والدؤوب لحل المشاكل التي اعترضتهما وتسجيل الأراضي الوقفية، لذا فقد كان خير داعم لشؤون الأوقاف، فالكل يكن لسموه رحمه الله كل الاحترام والتقدير والثناء على جهوده الخالدة، وستبقى ذكراه مخلدة في ذاكرة الوطن والأجيال.



جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي أقامته إدارة الأوقاف الجعفرية للموظفين وتكريم المتقاعدين في مبادرة لأول مرة، وذلك بحضور نحو 200 شخص بمشاركة أعضاء مجلس الأوقاف والقائم بأعمال المدير علي ميرزا ومسؤولي وموظفي الإدارة.



وأشار آل عصفور إلى ان الإدارة حريصة على ترسيخ العلاقة بين جميع الموظفين إلى جانب تكريم موظفي الإدارة القدامى الذين تركوا بصمات مميزة بعد مسيرة حافلة في مجال عملهم على مدى سنوات من العمل الدؤوب، وقال إنّ تكريم قدامى الموظفين يشكل فرصة لاجتماع أسرة الأوقاف، ووجهنا الإدارة للتواصل الدائم معهم، لأنها مناسبة لامتداد الأجيال، وللتعارف ونقل التجارب، وبإذن الله سيستمر هذا التواصل على نحو مستدام.



وقال إن مجلس الأوقاف منذ تعيينه وضع خطة استراتيجية للنهوض بالأوقاف الجعفرية تضاعف معها التوسع والتطوير في الإدارة تضاعف عدد الموظفين من مختلف التخصصات وفي كل الأقسام ليواكب المرحلة الجديدة من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق ما يتطلع إليه المجتمع ، وبلا شك جهد الموظفين كان له دور بارز في تحقيق هذه التطلعات والمساهمة في التطوير النوعي وبهذا الصدد فقد أعلنت الإدارة عن جائزة شهرية تمنح لموظف واحد نظير جهوده المميزة والاستثنائية في العمل تبدأ من مطلع العام الجاري وقد اختير عدد من الموظفين نظير جهودهم البارزة والمميزة، وسيتواصل هذا التكريم شهرياً لتحفيز الإبداع والتميز في عمل الإدارة.



والقى رئيس قسم تسجيل الأوقاف سابقاً السيد شرف جعفر أحمد كلمة بالنيابة عن قدامى الموظفين المتقاعدين أعرب فيها عن تقديره واعتزازه وإخوانه المكرمين بمبادرة رئيس الأوقاف الجعفرية لرعاية هذه المبادرة وتكريم المتقاعدين، مؤكداً أن الإدارة تشهد الآن تطوراً كبيراً شاملاً ونوعي، داعياً الموظفين إلى بذل الجهود المخلصة والتحلي بالصبر ليثبتوا وجودهم بكفاءتهم ويعكسوا صورة راقية للإدارة المسؤولة عن المساجد والمآتم والعقارات الوقفية، فيما ألقى الموظف السابق بالإدارة عبدالمجيد المحل خاطرة بهذه المناسبة.



بعد ذلك كرم رئيس الأوقاف الجعفرية أعضاء مجلس الأوقاف وقدامى الموظفين المتقاعدين والموظفين المتميزين، وعبّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أنها تعكس التماسك والتلاحم بين موظفي الإدارة على امتداد السنين كأسرة واحدة.



خ.ب/ع ع



بنا 1202 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/24 - 14 : 03 PM