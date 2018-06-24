جامعة الخليج العـربي تحتفل بتخريج 298 من طلبتها مــن مختلف التخصصات المنامة في 24 يونيو / بنا / احتضنت مملكة البحرين حفل تخريج طلبة جامعة الخليج العربي للعام الجامعي 2017 / 2018، والبالغ عددهم 298 خريجا وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، وبحضور عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة، والدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة.



وفي كلمته خلال الحفل، أعرب النعيمي عن خالص تهانيه وتبريكاته للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلا الله تعالى أن يوفقهم في حياتهم العلمية والعملية، وأن يجعلهم من أسباب الارتقاء بدولنا الخليجية العربية، مشيدا بما تبذله الجامعة من عمل موصول في سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها، الأمر الذي مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة.



وأضاف وزير التربية: "أن جامعة الخليج العربي قد حرصت منذ نشأتها على أن تكون صرحا للامتياز العلمي، وذلك بما تتوافر عليه من هيئات إدارية وتدريسية مقتدرة، وبما تتيحه من بيئة علمية متميزة، وبما تطرحه من برامج أكاديمية نوعية، فكان لذلك كله كبير الأثر في أن يكتسب خريجوها فرادة وتميزا، مؤكدا أن المملكة ستستمر بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم ومساندة هذه الجامعة التي تعد نموذجا للتعاون العربي في المجال العلمي والأكاديمي، وتقوم في الوقت نفسه بدور بارز في إثراء الساحة الخليجية بالخريجين المتميزين".



وأشار إلى أن الجامعة ستشهد بمشيئة الله تعالى مزيدا من التقدم بتظافر الجهود، وبخاصة عند انتقالها إلى مقرها الجديد في مدينة الملك عبدالله الطبية، التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية في كافة المجالات، بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسيكون هذا الصرح الجديد المتمثل في هذه المدينة الطبية المجهزة تعليميا وعلميا علامة بارزة على طريق التميز والتقدم، وسيمكن جامعة الخليج العربي من تقديم أفضل الخدمات لطلبتها وتأهيلهم وفق أحدث المستجدات، وسيعزز مسيرة البحث العلمي الخليجي.



من جانبه، أكد الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي اعتزازه بتخريج هذه الدفعة من الطلبة، والذين ينقسمون إلى 133 طالبا وطالبة تخرجوا من مرحلة الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه والماجستير والدبلوم، و140 طبيبا وطبيبة تخرجوا من كلية الطب والعلوم الطبية على مستوى البكالوريوس، إلى جانب 25 خريجا من الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بالمعهد العربي الفرنسي.



وأشاد العوهلي بالدعم الكبير والرعاية الكريمة التي تحظى بها جامعة الخليج العربي من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، وبالدعم والمساندة من وزراء التعليم والتعليم العالي الخليجيين، والرأي والمشورة من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب الجهود التي يبذلها أعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية، بما مكن الجامعة ولله الحمد من الوقوف على أرض صلبة من الإنجازات والنجاحات الريادية، والانطلاق من قاعدة راسخة إلى مستقبل واعد مليء بالتفوق ومزيد من الانجازات العلمية والأكاديمية.



وأضاف العوهلي: "بهذه المناسبة يسرنا أن نعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، ونستعد الآن بإذن الله لبدء المرحلة الثانية من هذا المشروع لبناء المستشفى الجامعي للمدينة الطبية".



ثم تم عرض فيلم عن أبرز إنجازات الجامعة، وبعدها تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين والخريجات.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1151 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/24 - 22 : 03 PM