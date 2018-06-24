وكيل وزارة العمل يؤكد أهمية تعزيز ثقافة السلامة والوقاية من أمراض الصيف المهنية المنامة في 24 يونيو / بنا / شارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، في حفل افتتاح فعالية "حملة السلامة الصيفية" التي تنظمها الشركة اليوم بمقرها.



وتهدف الحملة، التي تأتي متزامنة مع اشراف وزارة العمل والتنمية والاجتماعية على تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى تعزيز ثقافة السلامة المهنية في مواقع العمل، خاصة في فصل الصيف، وطرق الوقاية من الحوادث المهنية، فضلاً عن أهمية توفير أدوات واشتراطات السلامة للعمال تفادياً لحدوث الإصابات بمختلف أنواعها ودرجاتها من أجل بيئة عمل سليمة وآمنة.



وأشاد الدوسري بحملة السلامة الصيفية التي تنظمها (ألبا) هذا العام، معتبراً إنها تأتي منسجمة مع توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة والخالية من الإصابات وحماية العمال في مواقع الإنتاج المختلفة، منوهاً في هذا السياق بالإجراءات والاحتياطات الوقائية التي تتخذها الشركة لحماية عمالها وتأمين سلامتهم.



وأكد الدوسري أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لاعتبارات إنسانية وحقوقية للقوى العاملة وحفاظاً على مصالح المنشآت في نفس الوقت.



وبهذه المناسبة، أشاد الدوسري بجهود الشركة، بقيادة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، في تطوير مرافق هذه الشركة الوطنية، وكان آخرها تنفيذ خط الصهر السادس، مثمناً في هذا الإطار دعم (ألبا) لبحرنة الوظائف، حيث تم استقطاب كوادر بحرينية مؤهلة بالتعاون مع الوزارة للعمل في هذا المشروع التنموي الحديث.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 1150 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/24 - 21 : 03 PM