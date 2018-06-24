اليونسكو تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم المنامة 24 يونيو / بنا / أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فتح باب التقدم للمنافسة على نيل جائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها العاشرة للعام 2018، حيث تهدف الجائزة إلى تكريم المشروعات والبرامج الرائدة على الصعيد الدولي في مجال توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في توفير التعليم للجميع، بما في ذلك إيصال الخدمة التعليمية للمناطق النائية وللفئات المحرومة، انسجامًا مع أحد أهم أهداف اليونسكو وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، من خلال المنظومات الإلكترونية.



وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن استمرار منظمة اليونسكو في احتضان هذه الجائزة الدولية للدورة العاشرة على التوالي، هو انعكاس لما حققته من نجاحات متميزة منذ إنشائها برعاية ملكية سامية من جلالة الملك المفدى في العام 2005م، على صعيد تحقيق الأهداف الإنسانية لليونسكو، مشيرًا إلى ما شهدته الجائزة منذ إطلاقها من إقبال دولي كبير من الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي نفذت مشروعات مبتكرة في مجال توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم، كما يشرف على اختيار الفائزين لجنة من الخبراء المتخصصين من مختلف قارات العالم.



واشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون الكبير من المديرة العامة والمختصين في المنظمة لإنجاح هذه الجائزة لما لها من دور كبير على الصعيد العالمي، ولما تتميز به موضوعاتها من أهمية بالغة في خدمة أهداف التعليم للجميع.



والجدير بالذكر أن الجائزة في دورتها الجديدة تسلط الضوء على مشروعات تقدّم حلولًا متكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومنها مثلاً: التكنولوجيا المتقدمة للتغلب على العقبات المتعلقة بالبنى الأساسية، وإيجاد ابتكارات للتعلّم عن طريق الإنترنت، ونظم إدارة التعلم الذكي، والترجمة الآلية، والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التصوير.



كما دعت المنظمة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية للتوجه إلى اللجان الوطنية لليونسكو في بلدانهم أو للمنظمات غير الحكومية التي ترتبط بشراكة رسمية مع اليونسكو للاستفسار عن أي معلومات بهذا الشأن وتعبئة نموذج التقديم الإلكتروني، داعيةً حكومات الدول الأعضاء لدى اليونسكو والمنظمات غير الحكومية التي ترتبط بشراكات رسمية مع اليونسكو إلى اختيار أفضل المشاريع وإرسال ثلاثة ترشيحات كحد أقصى، إذ لا يُنظر في أي ترشيحات ذاتية.



وتُقدّم الطلبات والترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية عبر منصة الترشيح الإلكترونية في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2018، وللاطلاع على المزيد من المعلومات المفصلة بشأن المعايير التي تحدّد أهلية الترشّح، وتقديم الطلبات، وعملية الترشيح، بالإمكان زيارة موقع جائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، حيث ستجدون أيضًا مجموعة من الأسئلة المتكررة، ومعلومات عن الفائزين السابقين وأعضاء اللجنة الدولية.



ع إ ح/ع ع



بنا 1147 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/24 - 20 : 03 PM