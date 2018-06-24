باكستان تحذر من هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية وتعتبرها تهديداً للعالم الإسلامي اسلام اباد في 24 يونيو/ بنا / حذرت باكستان من الخطر الذي تمثله الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن على أمن المنطقة، وعدت الهجمات المتكررة التي تنفذها هذه الميليشيا بالصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية تهديداً للعالم الإسلامي.



جاء ذلك على لسان مساعد وكيل وزارة الإعلام الباكستانية شفقت جليل خلال مشاركته في اجتماع وزراء إعلام التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد أمس في جدة وذلك نقلا عن وكالة الانباء السعودية.



وقد اعرب المسؤول الباكستاني عن قلق بلاده إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث حثت جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، موضحة أن التسوية السياسية فقط هي التي تضمن سلاما دائما في هذا البلد .



واشار إلى أن باكستان تدعو إلى استعادة شرعية الحكومة الشرعية للرئيس هادي وإبعاد القوات المتمردة من المناطق التي احتلتها، بما فيها صنعاء. لافتا إلى قرار البرلمان الباكستاني في 10 أبريل 2015، الذي أقر مبادئ الشرعية في اليمن وعزز أيدي الحكومة لأداء دور إيجابي وبنّاء.





خ.س



بنا 1145 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/06/24 - 59 : 02 PM