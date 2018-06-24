مطار البحرين الدولي يسجل نموًا بنسبة 9% في حركة السفر أثناء عيد الفطر المبارك المنامة في 24 يونيو / بنا / شهد مطار البحرين الدولي تدفقًا كبيرًا في رحلات الطيران وحركة السفر أثناء عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنته شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار.



واستقبل مطار البحرين الدولي خلال تلك الفترة حركة سفر قُدرّت بحوالي 142,725 مسافرًا، أي بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا إلى جانب 1331 رحلة طيران مسجلةً بذلك ارتفاعًا بلغت نسبته 8% عن العام 2017.



وتأتي هذه الأرقام المميزة على ضوء تحسينات البنى التحتية والخدمات التي يتم إجراؤها في إطار برنامج تحديث المطار الجاري تنفيذه حاليًا.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لعمليات المطار السيد مايكل هوهنبرجر بأن مطار البحرين الدولي نجح في التعامل بمنتهى الكفاءة والسلاسة مع الزيادة الكبيرة في حركتي السفر والطيران خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وهو ما يُظهر قدرة المطار الهائلة على استيعاب تدفقات الكبيرة، مؤكدًا أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل والجهود التعاونية المبذولة من شركاء شركة مطار البحرين، بما في ذلك إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وشؤون الجمارك وشرطة المطار بوزارة الداخلية وشركة خدمات مطار البحرين و على رأسهم فريق عمل مطار البحرين الدولي، مضيفًا أنه عند افتتاح مبنى المسافرين الجديد سوف تتضاعف القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا، ليواكب ذلك زيادة ضخمة في أعداد المسافرين وحركة الطيران تفوق الزيادات الحالية، وخاصةً خلال فترات العطلات.



ويهدف برنامج تحديث المطار إلى تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن زيادة إسهامات قطاع الطيران في الاقتصاد المحلي بما يتفق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.





خ.ب/خ.س



بنا 1113 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/06/24 - 26 : 02 PM