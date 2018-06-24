اللجنة الأمنية بـ"العاصمة" تبحث خطورة وجود محال تعبئة الغاز في المناطق السكنية المنامة في 24 يونيو / بنا / بحثت اللجنة الأمنية التابعة لمحافظة العاصمة، قضية تواجد محال لتعبئة مواقد الغاز الصغيرة في المناطق السكنية والخدمية، والخطورة التي تشكلها على المباني السكنية المجاورة وأرواح الأهالي والمارة، وناقشت أهمية التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيها، وإمكانية نقل مواقع تلك المحال إلى المناطق الصناعية، أو منشآت توزيع الغاز الرئيسية.



جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الأمنية الذي عقد برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، حيث تابع أعضاء اللجنة عرضاً مرئياً قدمه مدير عام شئون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز المهندس جاسم الشيراوي حول محال تعبئة مواقد الغاز الصغيرة، التي بين العرض أنها تقوم بإعادة تعبئة المواقد الصغيرة المتنقلة بغاز البترول المسال عبر استخدام اسطوانات الغاز بغرض الاستهلاك المنزلي. وتخدم شريحة من المواطنين والمقيمين وبشكل رئيسي العمالة الأجنبية الوافدة.



وبين العرض أن هذه المحال تستهلك يوميا ما مجموعه 66 أسطوانة غاز لتعبئة حوالي 866 موقدا صغيرا في اليوم الواحد بمختلف الأحجام، وتخضع تلك المحال للرقابة والتفتيش من الهيئة وتطبق عليها القوانين والاشتراطات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وقد أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال وبصورة دورية.





خ.ب/خ.س



بنا 1111 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/24 - 23 : 02 PM