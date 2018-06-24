خلف يبحث مع سفير واشنطن الاستفادة من الخبرات الهندسية الأمريكية المنامة في 24 يونيو/ بنا / استقبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف بمكتبه بشؤون البلديات سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنامة السيد جاستين سايبريل.



و تم خلال المقابلة استعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، كما أشاد م. خلف بجهود سعادة السفير جاستين في سبيل تعزيز تلك الروابط في مختلف المجالات، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصداقة بين المنامة وواشنطن، وأعرب وزير الأشغال عن أمنياته الصادقة للسفير الأمريكي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.



من جهته أشاد سعادة السفير جاستين سايبريل بمتانة العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من النهضة والتطور.



ن.ف/خ.س



بنا 1108 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/24 - 24 : 02 PM