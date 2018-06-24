محافظ الجنوبية: حفظة كتاب الله مصدر فخر واعتزاز المنامة في 24 يونيو/ بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على المكانة العظيمة التي تحتلها المسابقات والأنشطة الهادفة لحفظ القرآن الكريم والعمل بما جاء به مؤكدا سموه على أن التنافس في حفظ كتاب الله عز وجل من أسمى أشكال التنافس.



جاء ذلك لدى استقبال سمو محافظ المحافظة الجنوبية الفائزين بمسابقة سعود بن جبر الدوسري لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت في منطقة الزلاق. حيث هنأ سموه في مستهل اللقاء الفائزين بالمسابقة مؤكدا بأن حفظة كتاب الله عز وجل مصدر فخر واعتزاز.



وأثنى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على الجهود التي يبذلها القائمون على المسابقة وإعداد جيل يحفظ كتاب الله ، مؤكدا سموه دعم المحافظة الجنوبية لجميع الأنشطة والجهود الهادفة لخدمة الدين وغرس تعاليم الإسلام.



من جانبهم تقدم القائمون على المسابقة القرآنية بالشكر والتقدير لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على مبادرته واستقباله للفائزين بالمسابقة مقدرين الدعم والتشجيع الذي يلقونه من سموه.





ن.ف/خ.س



بنا 1106 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/24 - 18 : 02 PM