الوزير ميرزا يفتتح البرنامج التدريبي الثاني لأنظمة تركيب الطاقة الشمسية للمقاولين والاستشاريين المنامة في 24 يونيو/ بنا / افتتح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء صباح اليوم بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة الدورة الثانية من البرنامج التدريبي للحصول على شهادة معتمدة للمقاولين والاستشاريين المتخصصين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بتنظيم من وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كجزء مهم من استراتيجية المملكة لبناء قدرات السوق المحلية وتأهيلها لتنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة.



حضر الافتتاح السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المسئولين وحوالي 60 مشاركاً كان من ضمنهم عدد من موظفي الهيئة.



وألقى الوزير ميرزا كلمة للمقاولين والاستشاريين المشاركين أشاد فيها بنجاح الدورة السابقة للبرنامج التدريبي وما اسفرت عنه من نتائج إيجابية انعكست على سوق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث تلقت الهيئة ما يقارب ال 20 طلباً لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية خلال مدة قياسية منذ الدورة السابقة وتم ربط 10 أنظمة للطاقة الشمسية مركبة على وحدات سكنية، اضافة إلى الجذب الملحوظ للاستثمارات الأجنبية والمحلية للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية.



وقال ميرزا إن انطلاق الدورة الثانية من البرنامج التدريبي يؤكد التزام مملكة البحرين بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من اجل التنمية المستدامة، والتي تأتي ضمن الخطوات التي تسعى بها الى تحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة.



وأضاف الوزير بأن الإنجازات الملحوظة للمملكة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي كان منها اعتماد سياسة صافي العداد، والبدء في الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات التي تم طرحه لاستقبال العطاءات مطلع العام الجاري، والبدء في الخطوات التنفيذية لمشروع طرح أسطح المباني الحكومية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة من خلال سياسة تغذية صافي التعرفة الـ Tender Based Feed in Tariff والتي تعمل على وضعها وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الإشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الإنجازات تم تضمينها في التقرير الطوعي الوطني الأول لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة 2030 وسيتم عرضه من قبل وفد كبير المستوى في يوليو القادم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وتابع الدكتور ميرزا بأن الدورة الثانية يتم تقديمها من خلال برنامج ديناميكي من قبل شركتين عالميتين تختصان في الطاقة المتجددة هما شركة J Lanka وشركة CESI، حرصاً على تقديم أعلى مستويات التدريب وتنويع الخبرات والدروس المستفادة.



وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر الجزيل الى وحدة الطاقة المستدامة والمسئولين في هيئة الكهرباء والماء والشركتين المختصتين على تعاونهم وجهودهم التي أثمرت في اقامة هذه الدورة وتقدم بتمنياته للمشاركين بالنجاح في البرنامج التدريبي وفي مساعيهم المستقبلية.



كما ألقى أمين الشرقاوي المنسّق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمة قدم فيها خالص التهاني للوزير ميرزا على الإنجازات القياسية التي تطرق إليها سعادة الوزير في كلمته، وأضاف بأن التقرير الطوعي الوطني الأول لمملكة البحرين له جليل الأثر في عكس إنجازات المملكة والتزامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة.



ويتم تقديم هذه الورشة التدريبية لمدة خمسة أيام للمقاولين والاستشاريين الذين سيحصلون بعد ذلك على شهادة معتمدة يقوم بواسطتها المقاولون والاستشاريون باستكمال إجراءات اعتمادهم ضمن المركبين المعتمدين من هيئة الكهرباء والماء للقيام بأعمال تركيب وربط أنظمة الطاقة الشمسية في شبكة الكهرباء الحكومية، وستواصل الوحدة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء طرح البرنامج التدريبي بين فترة واخرى لدفعات أخرى للتمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية في توفير المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتركيبات الطاقة الشمسية.



ن.ف/خ.س



بنا 1059 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/06/24 - 29 : 02 PM