الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف البريطاني تجاه القدس الشرقية المحتلة رام الله في 24 يونيو/ بنا / رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالموقف البريطاني، الذي يؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة، وإصرار الجانب البريطاني الرسمي أن تأتي زيارة الأمير ويليام للقدس الشرقية المحتلة في سياق زيارته الى فلسطين المحتلة.



وأعربت الوزارة في بيان صحفي اليوم، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، عن تقديرها للموقف البريطاني، وجددت تأكيدها على أن ما قامت به الإدارة الاميركية في خطوتها الأخيرة تجاه القدس والمنافية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هي خطوة معزولة لا تلقى الدعم والتأييد.



خ.س



بنا 1051 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/24 - 55 : 01 PM