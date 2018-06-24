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سمو قائد الحرس الملكي يستقبل عدداً من منسوبي الحرس الملكي الحاصلين على درجة ( الدكتوراه والماجستير)‎
2018/06/24 - 41 : 01 PM
المنامة في 24 يونيو / بنا / استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه بمعسكر الروضة صباح اليوم عدداً من منسوبي الحرس الملكي الذين أكملوا الدراسات العليا والحاصلين على درجة ( الدكتوراه والماجستير) في التخصصات العلمية وقد قاموا بتقديم الشكر لسموه لدعمه المتواصل وتشجيعه لهم، وقد قام سموه بتوجيههم آملاً منهم بذل المزيد من الجهد والعطاء في حياتهم العلمية والعملية وبما يخدم مملكة البحرين وقوة الدفاع.
خ.ب/خ.س

بنا 1028 جمت 24/06/2018



عدد القراءات : 58         اخر تحديث : 2018/06/24 - 46 : 01 PM
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