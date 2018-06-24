طيران الخليج تكرم موظفيها لأدائهم المتميز عقب إطلاق رحلتيها من البحرين إلى هيثرو على متن دريملاينر الجديدة المنامة في 24 يونيو/ بنا / قامت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اليوم بتكريم مجموعة من الموظفين في الشركة لأدائهم وجهودهم المتميزة عقب إطلاق رحلتيها اليوميتين من مطار البحرين الدولي إلى مطار لندن هيثرو الدولي على متن طائرتها من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة كلياً.



حضر حفل التكريم الذي أقيم في مقر الناقلة، أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو، ونائب الرئيس التنفيذي القبطان وليد عبد الحميد العلوي، ورئيس قطاع العمليات القبطان سهيل عبدالحميد عبدالعزيز إسماعيل، الذين هنأوا الموظفين وسلموهم شهادات التقدير.





وقد تم تكريم عدد من أعضاء طاقم الضيافة، وعدد من أفراد الأمن، والطيارين الذين قاموا جميعاً بدعم ليس فقط الرحلتين الافتتاحيتين على متن طائرتها من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بين البحرين ولندن هيثرو ولكن أيضا دعم الجولة التي أعقبتها في لندن حيث تم الترحيب بأعضاء فريق الإدارة التنفيذية للشركة بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبد الحميد العلوي؛ الذي استُقبِل لدى وصوله إلى مطار لندن هيثرو الدولي من قبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة سعادة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وعدد من مسئولي السفارة، والإدارة التنفيذية للشركة المشغلة للمطارات الإقليمية في لندن، وممثلي وكيل المبيعات العام لطيران الخليج في المملكة المتحدة، وفريق مكتب مبيعات الناقلة في لندن.



وقد شكر السيد كريشمير كوتشكو المكرمين قائلاً: "ردود فعل المسافرين على تشغيل الرحلتين الافتتاحيتين على متن طائرتنا من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بين البحرين ولندن هيثرو، كانت إيجابية للغاية، فقد اثنى المسافرون على طاقم الضيافة لأدائهم المميز ومستوى الخدمة العالية على متن الطائرة. أشكر جميع أفراد أسرة طيران الخليج الذين ساهموا وبذلوا جهداً استثنائياً لضمان راحة مسافرينا الكرام." وأضاف: سيرى العام 2018 تغيرات إيجابية على صعيد خدماتنا ومنتجاتنا ونحن ندمج أحدث التقنيات مع حسن الضيافة العربية الأصيلة التي لطالما تميزنا بها حيث أن دوركم الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في تقديم تجارب إيجابية لركابنا."



وقال القبطان وليد عبد الحميد العلوي: "يسعدنا اليوم تكريم موظفينا الأعزاء الذين ساهموا بشكل إيجابي بدورهم كأعضاء أساسيين في أسرة طيران الخليج واحتضنوا ثقافة الشركة التي تدفع جميع الموظفين إلى التميز في كل ما يقومون به. يسرني أن أرى موظفينا يكرسون أنفسهم لمهنتهم. إن أدائهم انعكاس حقيقي لثقافة طيران الخليج الأمر الذي ينعكس على راحة مسافرينا – وهي مهمتنا في جميع الأوقات."



وتوفر الرحلتان اليوميتان المباشرتان لطيران الخليج بين البحرين والمبنى رقم 4 في مطار هيثرو ربطاً ممتازًا في الاتجاهين؛ حيث يمكن للمسافرين الإقليميين الربط برحلاتهم بسهولة من خلال البحرين إلى لندن. في الحين ذاته، يمكن للمسافرين المقيمين في المملكة المتحدة السفر بدون توقف إلى البحرين، مع إمكانية الربط إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى؛ وذلك على متن إحدى أحدث طائرات الناقلة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر.



في العام 2018 ستسيّر طيران الخليج رحلاتها إلى 49 مدينة في 26 دولة. وتلتزم طيران الخليج بريادتها في صناعة الطيران، حيث تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتصميم منتجاتها التي تناسب احتياجات الركاب، كما أنها تشتهر بضيافتها العربية الأصيلة، ويتجلى ذلك من خلال منتجاتها المميزة الصديقة للعائلات والمسافرين للأعمال. واليوم، تسير شركة طيران الخليج رحلات يومية مزدوجة أو أكثر إلى وجهات مختارة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ بينما تمتد شبكتها إلى دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى.





ع إ ح/خ.س



بنا 1028 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/06/24 - 39 : 01 PM