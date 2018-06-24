الجامعة الخليجية تعلن فتح باب التسجيل للعام المقبل المنامة في 24 يونيو / بنا / أعلنت الجامعة الخليجية عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الخريفي 2018/2019 لخريجي الثانوية العامة والمحولين من جامعات أخرى حيث سيستمر التسجيل حتى نهاية سبتمبر في مقر الجامعة في سند.



وتضم الجامعة الخليجية عددًا من التخصصات الأكاديمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وهي:" بكالوريوس المحاسبة والنظم المالية، بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، بكالوريوس الإعلام وبكالوريوس هندسة التصميم الداخلي".

وصرحت رئيسة وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الخليجية براء السامرائي:" بدأنا باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة منذ اعلان النتائج لطلبة الثانوية العامة كما أننا نرحب بكافة الطلبة الراغبين في الدراسة في جامعتنا واستفساراتهم".



واوضحت انه على الطلبة الراغبين بالتسجيل في الجامعة الخليجية إحضار 4 صور شخصية، فحص طبي، شهادتي الثانوية والتخرج بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر والبطاقة السكانية أما بالنسبة للطلبة المحولين من جامعات أخرى فيتم ارفاق كشف الدرجات وإفادة الانسحاب.



وأضافت السامرائي :"انه يمكن للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة التسجيل عن طريق الحضور الشخصي لمقر الجامعة في سند أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة كما يمكننا تلقي كافة استفساراتهم على هاتف رقم 0097317620092".



الجدير بالذكر أن الجامعة الخليجية واحدة من أولى الجامعات البحرينية الخاصة الرائدة في قطاع التعليم العالي وأنها خرجت كوكبة من الطلبة الذين تقلدوا مناصب إدارية وقيادية متقدمة في مجال عملهم في مملكة البحرين والوطن العربي.







خ.ب/خ.س



بنا 1020 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/24 - 48 : 01 PM