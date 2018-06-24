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الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يواصل التقدم في مختلف جبهات صعدة ‏
2018/06/24 - 05 : 01 PM
عدن في 24 يونيو/ بنا / قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة إن ‏العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏

وأشاد الأثلة نقلا عن وكالة الانباء السعودية بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، ‏مسنودا بقوات التحالف العربي في مختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، ‏في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط .‏

وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد ‏المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الاسبوع الجاري.
مضيفا أن المليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها.‏


خ.س

بنا 0948 جمت 24/06/2018


عدد القراءات : 32         اخر تحديث : 2018/06/24 - 05 : 01 PM
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