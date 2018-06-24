الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يواصل التقدم في مختلف جبهات صعدة ‏

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2018/06/24 - 05 : 01 PM
عدن في 24 يونيو/ بنا / قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة إن العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.
وأشاد الأثلة نقلا عن وكالة الانباء السعودية بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، مسنودا بقوات التحالف العربي في مختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط .
وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الاسبوع الجاري.
مضيفا أن المليشيا الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها.
خ.س
بنا 0948 جمت 24/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/24 - 05 : 01 PM