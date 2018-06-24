الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يواصل التقدم في مختلف جبهات صعدة ‏ عدن في 24 يونيو/ بنا / قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة إن ‏العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏



وأشاد الأثلة نقلا عن وكالة الانباء السعودية بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، ‏مسنودا بقوات التحالف العربي في مختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، ‏في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط .‏



وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد ‏المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الاسبوع الجاري.

مضيفا أن المليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها.‏





خ.س



بنا 0948 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/24 - 05 : 01 PM