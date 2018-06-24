عبور 12 شاحنة اغاثية من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة باتجاه الحديدة الحديدة في 24 يونيو/ بنا / عبرت 12 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي مستهدفة أهالي الحديدة.



وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان الشاحنات تحمل على متنها 184 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.



واضافت انه هذه المساعدات تأتي امتدادًا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتوجيهاتهما للمركز بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين للتخفيف من معاناتهم.





خ.س



بنا 0941 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/06/24 - 06 : 01 PM