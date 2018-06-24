الاحتلال يعتقل 7 شبان من بيت لحم وطولكرم بيت لحم في 24 يونيو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة شبان من مدينة بيت لحم ومخيم نور شمس شرق طولكرم.



وأفاد مصدر أمني لوكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة شبان من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها ، و سلمت شابا اخر، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة العبيات، وفتشته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مخيم نور شمس، شرق طولكرم.



وذكر شهود عيان لـوكالة "وفا"، أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المخيم الساعة الثانية فجرا وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تداهم عددا من منازل المواطنين وتعتقل الشبان الثلاثة.



خ.س



بنا 0756 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/24 - 16 : 11 AM