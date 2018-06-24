الولايات المتحدة تعيد لم شمل 522 طفلا واشنطن في 24 يونيو /بنا/ أعادت الولايات المتحدة لم شمل 522 طفلا مع أسرهم بعد أن تم فصلهم في إطار مبادرة "صفر تسامح".



وقالت وزارة الأمن الداخلي في وقت متأخر امس إنه سوف يتم لم شمل 16 طفلا آخرين اليوم ، على ان يبقى عدد صغير من الأطفال الذين تم فصلهم عن أسرهم لأسباب أخرى مثل عدم القدرة على إقامة علاقات عائلية،منفصلين.



واعتبارا من 20 يونيو، تولت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية رعاية 2053 طفلا من الأطفال المنفصلين عن أسرهم في منشآتها ، وتُرك الأطفال في عهدة كفيل أو في ملاجئ.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر الأربعاء للتراجع والتوقيع على أمر تنفيذي ببقاء أفراد العائلات المهاجرة مع بعضهم البعض عند عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، بعد أن أثارت التفاصيل حول عمليات الفصل غضبا واسعا.



وقد تم الإعلان عن سياسة "صفر تسامح" في أبريل ، والتي تهدف لفصل الأطفال عن آبائهم ، الذين تتم إحالتهم على الفور إلى القضاء بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.









خ.س



بنا 0735 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/06/24 - 16 : 11 AM