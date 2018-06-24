البحرين تدين التفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا لرئيس زيمبابوي المنامة في 24 يونيو/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا لفخامة الرئيس ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع جمهورية زيمبابوي ودعمها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.



وإذ تعرب وزارة الخارجية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تشدد على موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما تكن دوافعه ومبرراته والداعي لتضافر الجهود الإقليمية والدولية الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.



ن.ف/خ.س



بنا 0738 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/24 - 14 : 11 AM