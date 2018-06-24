الجيش اليمني يعلن استكمال تحرير سلسلة جبال ‏تويلق بصعدة

صعدة في 24 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني انه استكمل تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب ‏غربي ‏محافظة صعدة‏.





ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري ان قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية،‏ وقامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا الانقلابية في تلك السلسلة.

وأكد المصدر نقلا عن وكالة الانباء اليمنية أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.‏



واضاف ان قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏





خ.س



بنا 0702 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/24 - 16 : 10 AM