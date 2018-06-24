الجيش اليمني يعلن استكمال تحرير سلسلة جبال ‏تويلق بصعدة

|
2018/06/24 - 16 : 10 AM
صعدة في 24 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني انه استكمل تحرير سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب غربي محافظة صعدة.
ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري ان قوات الجيش نفّذت عملية واسعة لتأمين السلسلة الجبلية، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة، وتطهير ما تبقى من جيوب للميليشيا الانقلابية في تلك السلسلة.
وأكد المصدر نقلا عن وكالة الانباء اليمنية أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.
واضاف ان قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يضم صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة اتصالات عسكرية.
خ.س
بنا 0702 جمت 24/06/2018
عدد القراءات : 24
اخر تحديث : 2018/06/24 - 16 : 10 AM