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الجيش اليمني يعلن استكمال تحرير سلسلة جبال ‏تويلق بصعدة
2018/06/24 - 16 : 10 AM

صعدة في 24 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني انه استكمل تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب ‏غربي ‏محافظة صعدة‏.


ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري ان قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية،‏ وقامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا الانقلابية في تلك السلسلة.
وأكد المصدر نقلا عن وكالة الانباء اليمنية أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.‏

واضاف ان قوات الجيش عثرت على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏


خ.س

بنا 0702 جمت 24/06/2018


عدد القراءات : 24         اخر تحديث : 2018/06/24 - 16 : 10 AM
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