وزير خارجية الامارات يبحث مع رئيس جزر القمر تطوير العلاقات الثنائية

موروني في 24 يونيو /بنا/ استقبل الرئيس غزالي عثماني الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية جزر القمر.



وجرى خلال اللقاء، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما بحث الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثروة السمكية والتنموية والطاقة.







خ.س



بنا 0653 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/24 - 57 : 09 AM