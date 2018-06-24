زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل اليوم أزمة الهجرة

بروكسل في 24 يونيو/ بنا / يجتمع اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل 16من زعماء دول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول لأزمة الهجرة في التكتل.

ويأتي هذا الاجتماع على وقع الانقسام الحاد الذي يواجه التكتل الاوروبي حيث أثارت النزاعات الأخيرة في ألمانيا وإيطاليا جدلا مريرا حول سياسة الهجرة واللجوء.



وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن الاجتماع غير رسمي، قبيل قمة حاسمة من المقرر أن يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكانت روما أغلقت الموانئ الإيطالية الأسبوع الماضي أمام قارب يحمل أكثر من 600 مهاجر تم إنقاذهم في البحر المتوسط، في رسالة إلى دول أوروبية أخرى مفادها أن إيطاليا بحاجة إلى المزيد من المساعدة.



وحذر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن فرنسا لن "تحول إيطاليا إلى مخيم للاجئين في أوروبا".

وتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدياً بسبب جهودها لإيجاد حلول أوروبية لقضية الهجرة، حيث يهدد وزير الداخلية وحليفها منذ زمن طويل، هورست زيهوفر، بإغلاق الحدود أمام الوافدين الجدد.



وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور اوربان، إن زعماء ما يسمى ببلدان مجموعة فيشجراد وهم المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن يحضروا الاجتماع بعد أن عقد زعماء الدول الأربع والنمسا قمة خاصة بهم يوم الخميس الماضي.

وتعارض جميع دول مجموعة "فيشجراد" بشدة خطط الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 بشأن إعادة توزيع طالبي اللجوء عبر دول التكتل.



و.ش



بنا 0609 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/06/24 - 16 : 09 AM