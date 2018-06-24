استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خان يونس

خان يونس في 24 يونيو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الأحد، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة أول أمس الجمعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، باستشهاد الشاب أسامة خليل أبو خاطر(29عاماً) فجراً.

وباستشهاد أبو خاطر ترتفع حصيلة الشهداء منذ 30 مارس الماضي في القطاع إلى 132 شهيداً.







و.ش



بنا 0552 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/24 - 59 : 08 AM